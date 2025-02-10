日元貶值帶來海外收益大增 日本經常帳盈餘創歷史新高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-10 14:20

‌



日本政府周一 (10 日) 公布，日本 2024 年經常帳盈餘達到 29.26 兆日元 (1930 億美元)，創下歷史新高，這主要歸功於日元貶值帶來的海外投資收益增加，以及貿易逆差的減少。

經常帳盈餘是衡量國際貿易的重要指標之一。2024 年的盈餘較前一年增長 29.5%，連續第二年增長，並創下自 1985 年有數據以來的最高紀錄。

‌



主要收入 (Primary Income)(即日本從海外投資中獲得的收入) 年增 11.3%，達到 40.21 兆日元。這得益於金融、零售和汽車等行業的海外子公司收益增加。日元貶值也推高了主要收入，因為它增加了海外投資收益的價值。

2024 年，日元兌美元平均匯率為 151.48，較前一年貶值 7.8%。

商品貿易方面，日本的貿易逆差為 3.90 兆日元，下降 40%。出口增長 4.5%，達到 104.87 兆日元，主要由半導體製造設備和汽車的需求強勁所帶動。進口也增長 1.8%，達到 108.77 兆日元，原因是個人電腦和有色金屬的進口增加。但由於煤炭和能源價格下跌，進口增長受到限制。

服務貿易逆差縮小 10.3%，至 2.62 兆日元，原因是旅遊盈餘擴大，達到創紀錄的 5.90 兆日元。

2024 年，由於日元疲軟等因素，共有 3687 萬外國遊客訪問日本，創歷史新高。旅遊收支盈餘意味著外國遊客在日本的支出超過了日本居民在海外的支出。

SMBC 日興證券 (SMBC Nikko Securities Inc.) 經濟學家發布報告指出，日元疲軟是主要收入盈餘強勁的關鍵驅動因素。2024 年，日元兌美元下跌超過 10%。日元疲軟提振了海外投資利潤。