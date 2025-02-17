川普政策促使美元波動 日元多頭正轉向歐洲貨幣交易
鉅亨網編輯林羿君 2025-02-17 16:20
投資人正採取創新的策略，以押注主要經濟體利率走勢的分歧。他們不再依賴美元，而是轉向歐洲貨幣來為押注日元提供資金，以避開與美元相關的波動風險。
由於川普的貿易關稅計劃帶來的不確定性擾亂了市場，美元相關策略正在面臨考驗。投資人正在探討，美國總統的提案究竟會推動美元走強，還是只會成為談判策略。
作為押注日元升值的替代方式，一些公司正採用涉及歐洲貨幣而非美元的策略，以從與日本擴大的利差中獲利。
先鋒資產管理公司、羅素投資、RBC BlueBay 資產管理公司及 Candriam SA 等機構正青睞與此策略相關的各類交易，例如做空歐元、瑞士法郎和英鎊兌日元。這些貨幣被認為能帶來更高回報，且比押注於日益難以預測的美元更為安全。
瑞銀集團全球宏觀分銷主管 Adrian Boehler 表示，交易日元時避免美元風險的方法，是將其與其他交叉貨幣配對。他進一步指出，「「投資人選擇繞開直接的美元 / 日元交易，以避免與川普相關的市場風險，同時表達對日元更強的交易信心。」
在經歷了近五年的普遍疲軟後，日元終於有望擺脫低收益貨幣的形象。日本央行已明確表示將繼續將利率從 0.5% 調升，承認日本已不再處於通縮狀態。
由於日本央行準備進一步收緊政策，而歐洲許多國家都面臨大幅降息以支撐經濟的前景，因此投資者尤其熱衷於支持日元兌歐洲貨幣。
交易員預計，歐洲央行今年將至少再降息三次，而聯準會僅降息一次，這種模式可能會導致歐元走弱。同時，日本薪資成長加快的跡象，增強了市場對日本央行將在 2025 年至少再升息一次的預期。
自 1 月以來，這種情況已推動日元兌瑞士法郎、英鎊和歐元上漲約 2%。創下 2017 年以來對瑞士和英國貨幣的最佳年初表現。
東京 Sony Financial Group Inc. 高級分析師森本淳太郎（Juntaro Morimoto）表示，從經濟和政治角度來看，歐元兌日元面臨下行壓力。
花旗集團、荷蘭合作銀行（Rabobank）和丹麥銀行均預測，歐元兌日圓今年底將跌破 150 日元，而目前歐元兌日元匯率為 160 日元，丹麥銀行預計歐元兌日元將下跌 12%，至 141 日元。
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