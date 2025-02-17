機構投資人看漲日元情緒 升至4年以來最高
鉅亨網編輯林羿君 2025-02-17 12:10
隨著市場對日本央行將再次升息的預期不斷升溫，機構投資人看漲日元的情緒達到 2021 年 3 月以來最高。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，截至 2 月 11 日當週，資產管理公司持有的日元淨多頭部位達到約四年以來最高水準。掉期交易顯示，日本央行 7 月底前升息的機率超過 80%，9 月底前升息幾乎是板上釘釘。
東京時間上午 9 點 30 左右，日元兌美元匯率上漲 0.2% 至 152.06。
本月稍早，日本最鷹派的貨幣政策委員田村直樹表示，明年初之前有必要升息兩次或更多；12 月份名義工資也出現了近 30 年來的最大漲幅。而美國 1 月零售銷售下降，重燃市場對聯準會降息的押注，顯示美日利差可望進一步縮小。
瑞穗證券駐東京首席全球策略師 Shoki Omori 表示，資管公司開始認為日本央行的升息意願比原先想像的要強烈，許多人預計終端利率將在 1%，但市場也開始擔心利率升到 1% 以上的速度會比預期更快。
今年以來，日元在 G10 貨幣中兌美元匯率表現最強勢，與過去四年連續的跌勢形成鮮明對比。不過，日元仍面臨許多不利因素，包括日本散戶對海外股票的渴望以及該國負實際利率的阻力。
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