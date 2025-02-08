川普、石破茂首腦會談共識：日元匯率問題讓財長處理 新日鐵將投資美鋼非收購

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-08 08:53

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日相石破茂在美東當地時間周五 (7 日) 會晤美國總統川普後表示，他同意川普將匯率問題交給各自的財長處理的觀點，川普則稱新日鐵將不再按計畫收購美國鋼鐵公司，但將對這家具象徵意義的美國公司進行投資。

石破茂在與川普會晤後的記者會上說：「與川普第一任政府時期的情況一樣，我們決定繼續讓日美兩國財政領袖就匯率問題進行密切討論，他們都是專家。」石破茂是繼以色列總理內唐亞胡之後，川普在白宮會晤的第二位外國首腦。

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川普則在記者會上表示，新日鐵「將對美國鋼鐵業採取一些非常令人興奮的行動，他們更看重的是投資，而不是收購」，並稱下周將跟新日鐵負責人會面，並將參與「調解和仲裁」。

目前還不清楚這項投資的具體細節，石破茂則稱這項投資是互惠互利的，並稱日本將向美國鋼廠公司提供技術。

此外，石破茂與川普兩人還商討阿拉斯加州液化天然氣出口問題，

川普說：「我們正討論美日之間某種形式的合資企業，跟阿拉斯加州石油和天然氣有關。我們還確認將攜手加強兩國之間的能源安全，包括以互惠互利方式增加美國對日本的液化天然氣出口。」

石破茂表示，日本有意以合理的價格從美國進口生物乙醇、氨和其他資源。日本為世界第二大液化天然氣買家。