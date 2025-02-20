〈日股收盤〉日元驚驚漲 日經下挫失守3萬9關

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-20 16:08

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市場預期日本央行將進一步升息，帶動日元走升，日經 225 指數 (NKY) 周四 (20 日) 開低走低，一度下殺近 700 點，吸引低接買盤進入壓抑跌幅，指數終場下跌 1.24% 或 486.57 點，報 38,678.04 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 1.18% 或 32.65 點，報 2,734.60 點。

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川普預告 4 月 2 日將對進口汽車徵 25% 的關稅，日媒報導日本經濟產業省大臣武藤容治已飛抵美國，希望尋求川普政府對輸美的日本鋼鐵和汽車豁免關稅。

汽車族群依舊倒地不起，豐田下跌 1.6%，本田下跌 1.37%，日產下跌 2.83%。鈴木則逆勢上漲 1.46%，該公司計畫在五年內將全球銷量提高到 420 萬輛，成長近三分之一，其中大部分的成長來自其主要市場印度。

由於日本央行近期升息的預期大增，日元連日走強，週四一度達到美元兌 149 日元左右，創兩個月以來的高點。