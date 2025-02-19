是方三大引擎推升去年營收獲利寫新猷 擬配發現金股利12.5元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-19 18:18

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是方 (6561-TW) 今 (19) 日公告 2024 年最新財報，全年營收 37.93 億元，稅後純益 10.77 億元，雙雙年增 17%，每股純益 13.82 元，創下上櫃以來新高紀錄。此外，是方董事會也通過盈餘分配，擬每股配發現金股利 12.5 元，配發率高達 90%。

是方 2024 年第四季營收 10.36 億元，季增 3.1%，年增 25.6%；毛利率 49.9%，季增 5.3 個百分點，年增 0.06 個百分點；營益率 40.3%，季增 7.7 個百分點，年增 1.46 個百分點；稅後純益 3.19 億元，季增 23.2%，年增 27.1%，每股純益 4.09 元。

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是方 2024 全年營收 37.93 億元，年增 17%；毛利率 47.5%，年減 1.41 個百分點；營益率 35.3%，年減 0.17 個百分點；稅後純益 10.77 億元，年增 16.9%，每股純益 13.82 元。

董事長邵泓嘉表示，IDC、數據網路及雲端應用服務成為推升是方營收及獲利成長的三大引擎，未來將透過豐富 AI 智能資料中心的磁吸效應，不僅吸引國內外客戶進駐，也帶動無區域限制的網路、雲端、AI 算力及資安應用服務營收。此外，也利用數據網路服務的連結及聚集效應，打造生態系成為東亞數位匯流及 AI 雲端算力應用中心。

總經理劉耀元則指出，新一代 AI 資料中心必須具備「三力」，包含計算力、資料磁吸力以及網路連結力，因此未來 AI 智能資料中心將成為算力及數據工廠，並被各國政府視為重要戰略資源。為搶攻國內外 AI 商機，是方即將啟動全新的 ACTIoN3 戰略計畫。

此計畫構思以是方新世代智能資料中心為主體，為國內外業者提供 AI、Cloud、Telecom 及 Network 服務，再加上三環全球化網路部署，讓客戶享受「是方生態系」的零距離、無縫接軌服務，聚焦數據及應用服務，攜手各產業更快速、方便導入雲端、AI，啟動算力應用服務。

劉耀元進一步說明，未來是方的業務重心將以數據服務為主軸，借助 3 棟智能資料中心的磁吸效應持續吸引 GMI、Zettabyte 等 AI 算力服務業者、電子商務服務業者、金融保險服務業者，以及 OTT 影音內容服務業者進駐，加速營收成長。

同時，透過三環網路連接台灣及全球，以台北環與台灣環直達全國各大科學園區 (內科、竹科、中科、南科、高軟)，國際環則延伸至日本、香港、新加坡以及全球 40 個國家與 60 個城市，提供高頻寬、低延遲的網路，將 CCX、AI 及雲端應用服務的區域延伸到國內外，帶動雲端、AI 及數據網路服務的營收及獲利成長。

此外，是方旗下台北網際網路交換中心 (TPIX) 會員總數已超過 195 家，會員數及訊務交換量不僅是台灣第一大，目前全球排名已前進到第 71 位，衛星站則包含日本、香港與新加坡等國際節點，今年更規劃擴大服務範圍到美國與歐洲等地，努力朝向全球 50 大、亞洲前 3 大網際網路交換中心目標邁進。