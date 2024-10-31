是方成功搭上AI順風車 前三季賺近一個股本寫新猷

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-31 10:48

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是方 (6561-TW) 搭上 AI 順風車，持續 AI 需求暢旺，推出的 AI 網路資料中心 (IDC)LY2 銷售表現亮眼，同步推升第三季財報表現，其中前三季每股純益達 9.73 元，賺近一個股本，寫下歷史新高。

是方第三季營收 10.05 億元，季增 12%，年增 22.3%，首度突破 10 億元關卡，創歷史新高；毛利率 44.6%，季減 1.4 個百分點，年減 3.6 個百分點；營益率 32.6%，季減 0.1 個百分點，年減 1.3 個百分點；稅後純益 2.59 億元，季增 0.8%，年增 13.1%，每股純益 3.33 元。

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是方累計前三季營收 27.57 億元，年增 14%；毛利率 46.5%，年減 2.1 個百分點；營益率 33.5%，年減 0.8 個百分點；稅後純益 7.58 億元，年增 13.1%，每股純益 9.73 元。

若以是方第三季營收比重來看，數據網路服務占比約 40%，IDC 機房服務占 37.1%，雲端應用服務占 15.9%，語音通信服務占 7%。其中，受惠 LY2 的挹注，IDC 機房服務營收年增達 34.18%，雲端應用服務也年增 12.32%，表現亮眼。

是方指出，IDC 及網路連結等兩大趨勢，使得全新的聯雲 AI 智能資料中心銷售優於預期，尤其在聯雲 AI 智能資料中心大樓啟用以來，包括機房出租、網路服務巷，以及雲端服務收益等業務，皆大幅度成長。

此外，是方旗下所屬全國最大網際網路交換中心 TPIX 會員數達到 190 位，全球排名則為 74 名。

是方積極尋覓戰略夥伴，6 月與昕奇雲端以及輝達 (NVDA-US) 認證的雲服務商 GMI Cloud 建立合作關係，打造 AI 雲算力生態系統；7 月攜手美超微 (SMCI-US)、祥耀 (2438-TW) 等戰略夥伴，共同成立台灣 AI 算力中心 (AICC)。