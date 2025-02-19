創新板2.0效益顯現 交易量能大幅成長、指數漲幅超越大盤

創新板自 2025 年 1 月 6 日取消合格投資人制度以來，整體交易表現已見成長，經統計至 2 月 14 日交易資訊，僅短短一個月，總成交金額已逾 2024 年全年度 3 成，日均成交值較 2024 年成長 253%，顯示市場對創新板的關注程度已明顯提升。此外，創新板個股表現優異，帶動創新板指數漲幅超越大盤。