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創新板2.0效益顯現 交易量能大幅成長、指數漲幅超越大盤

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-19 20:29

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創新板2.0效益顯現 交易量能大幅成長、指數漲幅超越大盤。(鉅亨網資料照)

創新板自 2025 年 1 月 6 日取消合格投資人制度以來，整體交易表現已見成長，經統計至 2 月 14 日交易資訊，僅短短一個月，總成交金額已逾 2024 年全年度 3 成，日均成交值較 2024 年成長 253%，顯示市場對創新板的關注程度已明顯提升。此外，創新板個股表現優異，帶動創新板指數漲幅超越大盤。

創新板目前計有 19 家公司掛牌，今年以來指標個股表現突出，其中，鴻華先進 (2258-TW) 股價較去年成長 24%，日均成交值更躍升 284%；首家創新板上市公司錼創 - KY(6854-TW)，股價成長 29%，日均值大幅成長 567%。


臺灣創新板指數今年以來漲幅達 16.75%，績效表現超越發行量加權股價指數與臺灣 50 指數之持平表現。

證交所指出，創新板引導鼓勵具未來成長性的新興產業公司提早進入資本市場，與上市一般板等同地位，更聚焦推動亮點優質企業，新增創新性審查機制，打造各界認可的創新價值板塊，推出以來，已有多家優質創新公司準備申請創新性審查。

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