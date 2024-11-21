是方響應健康台灣政策 攜手數位人道協會推動遠距健康促進計畫

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-21 18:35

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針對台灣邁向超高齡社會問題，賴清德總統提出「健康台灣，樂齡幸福社會」政策，特別強調提升醫療品質、推動健康產業發展，並加強疾病預防與健康促進。此政策不僅關注長照需求，更著重於透過預防保健與延緩退化，提升長者的生活品質，減少失能風險，實現健康老化的願景。

是方實踐 ESG 企業社會責任發揮社會影響力

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國內首屈一指的數位匯流及 AI 商務應用服務運營商是方電訊 (6561-TW) 展現企業永續責任，支持並贊助數位人道協會在北投的關渡知行教會推動「遠距健康促進計畫」，致力於促進長者的健康與舒緩社區照護壓力。

透過數位科技推廣讓此計畫不僅成為社區工作者的數位靠山，長者們更可經過諮詢調查，參與符合所需的多元健康促進課程，提升自我健康管理能力延緩老化，以緩解超高齡社會下長者照護所帶來的社會問題，實現長者們健康老化的願景，成為長者照護挑戰可行的社會解方，發揮企業社會影響力。

數位科技促進長者健康 減輕社區與家庭照護壓力

為了因應高齡社會帶來的長者健康照護議題，數位人道協會長期倡議「遠距健康促進計畫」，透過運用數位科技為社區長者們做健康諮詢以及分析，將超過 1800 位專業的醫護專家帶到長輩與長照工作人員的身邊。

透過規劃各式有趣的數位課程讓長輩們有動力聚集到社區據點，輕鬆參與學習保持健康的生活方式、提升自身的健康意識，且更多的社會互動活化長輩們的行動能力與判斷力，慢慢地改變長者們病急就醫、囤藥治小病的不正確觀念，讓每位長輩可以健康在地安老以減少失能人數，如此一來也同時減輕據點工作人員與照護者子女的責任壓力，讓層出不窮的長照悲歌可以獲得舒緩，實現在地健康老化的願景。

是方電訊實際參訪社區據點 與長者互動拉近距離

是方電訊贊助數位人道協會輔導社區據點執行「遠距健康促進計畫」已經邁入第二年，日前由財務部副總經理蕭明賜帶領同仁前往北投關渡知行教會，與長者們一起進行遠距線上運動課程，大夥兒跟著鏡頭上的老師伸展身體動動手腳。

一堂課下來，企業同仁們早已滿頭大汗，蕭明賜笑說：「該上課的是我們，長輩們都我們這些上班族還厲害。」知行教會據點的郭得恩牧師也回饋說：「社區很需要各種多元的健康促進課程，有趣的課程會讓長輩們每天願意固定來據點報到，對於數位工具變得不排斥，還會很自然的跟鏡頭前的老師打招呼，真的很感謝企業們對在地社區的支持。」

全台據點不到 1 成普及率 急需企業投入支持

是方電訊長期投入企業責任以及社會公益領域，與數位人道協會齊心合作，透過贊助協會將「遠距健康促進計畫」推至北投的關渡知行教會，增加了企業在社會參與的深度與永續發展性。但目前全台 93 偏鄉、4000 多個據點，獲得贊助的普及率不到一成，尚有許多急需資源投入的偏鄉據點等待企業的支持與協助。

高齡化社會問題已經普遍發生於身邊，若能有效且廣泛地傳遞正確知識與健康照護，提前預防老人失能，將台灣長者目前將近 9 年的失能時間縮短至 1 年內，就能直接讓 20 萬長輩變健康，也能省下超過 8000 億以上成本，是方電訊期待更多企業能加入支持與數位人道協會一起共同努力，填補完善健康促進知識推廣的缺口，促進醫療平等，為弱勢族群提供更強而有力的支持。

實踐聯合國永續目標 SDGs

是方電訊與數位人道協會的合作，切實推動聯合國永續發展目標，特別是以下四大指標：

「SDG3_健康與福祉」- 台灣目前城鄉差距過大、醫療及預防保健的資源分配不均，對於老人照顧資源供給不足，尤其高山、離島、偏遠地區不易接近先進醫療設備與照顧品質，慢性疾病惡化程度高進而造成龐大社會與醫療成本的支出，唯有透過預防醫學的補位，強化長輩與照顧者的健康識能，真正落實預防勝於治療的觀念。

「SDG4_優質教育」- 現行長照 2.0 推行照顧服務員進入門檻低，只需上完 90 小時訓練課程，不受年齡與經驗限制，即可擔任照服員，降低進用門檻的同時，卻也帶來無法兼顧照顧品質的諸多問題。透過數位培力，強化資源連結的能力，經由數位平台為照服員提供線上積分課程，遠距教學培力其專業照護能力，甚至到今年度著重要求的原住民族文化課程長照積分，也可以透過遠距授課，突破交通、距離所帶來的舟車勞頓與限制。

「SDG10_減少不平等」- 因時間限制與交通距離的屏障，導致各地區健康促進資源上的差距，也阻礙了有心服務的外縣市講師，導致資源的落差。數位人道協會透過數位科技導入遠距健康促進課程，提升長者健康識能與數位健促能力，也讓有心服務醫療、運動專家搭建橋樑，一齊為解決長者健康促進照護而努力。