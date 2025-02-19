【政策懶人包】「公平互惠計畫」與市場認知不同？台積電面臨什麼挑戰？一文簡介

鉅亨研報 2025-02-19 16:15

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一、川普的「公平互惠計畫」（Fair and Reciprocal Plan）

1. 目標：旨在解決美國與其他國家之間長期存在的貿易不平衡問題，減少美國貿易逆差，並加強經濟與國家安全。

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2. 具體措施：指示政府機構評估並制定計畫，確保外國對美國的關稅與美國對該國關稅達到對等。強調對於那些對美國產品徵收高額關稅、但美國對其徵收較低關稅的國家，將採取對等措施。因為貿易夥伴不給予美國對等互惠待遇的例子不勝枚舉，例如：

美國對農產品實施最惠國的關稅平均為 5%，但印度的平均適用最惠國關稅為 39%。印度對美國摩托車徵收 100% 關稅，而美國僅對印度摩托車徵收 2.4% 關稅。

歐盟可以向美國出口所有的貝類。但歐盟禁止我們 48 個州出口貝類。結果 2023 年，美國從歐盟進口了價值 2.74 億美元的貝類，但對歐盟出口額僅 3,800 萬美元。

歐盟對美國進口汽車課徵 10% 關稅，而美國僅對歐洲進口汽車徵收 2.5% 關稅。

巴西對美國乙醇徵收 18% 關稅，而美國僅對巴西乙醇徵收 2.5%。結果，2024 年，美國從巴西進口了價值超過 2 億美元的乙醇，而美國向巴西出口的乙醇僅 5,200 萬美元。

至於美國與主要貿易對手國的關稅差距可參考下圖:

川普總統命令他的工作人員要詳細調查美國與其他國家的關稅、稅收和非關稅壁壘是否相匹配，這可能涉及數萬種商品、186 個國家和地區，亦即需要進行龐大項目的核算。而且，內容並不是只有關稅的比較這麼簡單，而是要考慮對方監管要求、政府補貼和匯率政策等非關稅壁壘，因此將是非常浩大的工程)。備忘錄並未設定一定期限，但商務部長 Lutnick 表示，政府將逐一詳查每個受影響的國家，並表示有關該問題的研究和相關計畫將在 4 月 1 日之前完成，「對等關稅」最快 4 月 2 日就可以實施。

該計劃的範圍之廣和準備時間之長超出市場預期，雖然讓市場的緊張情緒暫時獲得緩解，但這段期間可能也是為了讓各國有時間準備大禮包向川普「輸誠」請川普「高抬貴手」。根據之前的資訊顯示，我們認為川普真正想要的「對等關稅」應該不是對所有產品全面性課徵同一關稅，在對等關稅的目標產品中，可能將重點對半導體、汽車、和藥品等「關鍵進口產品」徵收關稅，其以鄰為壑的野心昭然若揭，恐經重塑世界貿易秩序，影響將極為深遠。

二、須關注哪些重點?

三、受影響的國家及產品

四、日本及印度立即向川普示好，希望避免被徵關稅

五、對台積電（TSMC）的影響