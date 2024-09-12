是方AI機房LY2銷售超過7成 助攻明後年營收獲利再創高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-12 18:36

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是方 (6561-TW) 董事長吳彥宏今 (12) 日針對全台資料中心現況指出，AI 伺服器愈來愈「貴重」，為滿足 AI 伺服器電力、散熱及載重需求，是方推出的 AI 網路資料中心 (IDC)LY2 目前銷售已超過 7 成，預計明年達 8 成以上，助攻 2025、2026 年營收獲利再創高。

吳彥宏表示，新世代的資料中心無論是電力容量、樓地板承重、抗震能力到水冷、氣冷兼備的散熱系統等基礎設備，都需要全面進化，才能滿足「嬌貴」的 AI 伺服器要求。

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總經理劉耀元提到，以是方聯雲智能資料中心來說，為地上 7 層地下 2 層建物，規劃 1800 個機櫃，每個機櫃可滿足 10 瓩到 200 瓩的電力需求，各樓層皆挑高 6 米，可以支援先進的水冷及氣冷式風牆設計，樓地板載重達到每平方公尺 2000 公斤，整體設計可滿足 AI 伺服器電力、散熱及載重需求。

吳彥宏表示，是方握有雲端、AI 及數據三大資料中心題材，決定斥資新台幣 30 多億元打造 LY2 機房，並在今年 6 月啟動服務，目前銷售率已達 7 成，明年有望突破 8 成。

劉耀元進一步指出，LY2 第二季進入商轉後，雖然將開始攤提投資成本，但明年營收成長可以完全負擔，且有望在 2025、2026 年帶動營收獲利再創高。