Zettabyte取得是方LY2產能 2025年上半年啟用

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-04 16:59

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亞洲 AI 資料中心軟體系統廠商 Zettabyte（智百特）先前與緯創 (3231-TW) 組成策略聯盟後，今 (4) 日宣布與是方 (6561-TW) 在台灣建置首座超大規模 AI 資料中心，預計 2025 年上半年啟用。

Zettabyte 說明，相繼與緯創、是方達成三方合作，與策略夥伴共同建置台灣第一座超大規模 AI 資料中心，此次與是方結盟，可確保 Zettabyte 在是方全新資料中心 LY2 能取得充裕的電力容量，試點階段預計先將獲得 300 萬瓦的規模，未來將視情況增加。

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Zettabyte 進一步指出，市場對 Zettabyte 的先進 AI 解決方案的需求強勁，已有眾多客戶等待使用，Zettabyte 將儘快於 2025 年上半年推出尖端的 AI 運算服務。運用 Zettabyte 先進的運算效率，不僅在用於衡量處理器運算能力的模型浮點 (FLOPS) 的利用上更為高效，同時實現更低的功耗，以達成全球最低的電力使用效率 (PUE)。

Zettabyte 開發獨特的 Zware GPU 軟體解決方案，能讓 AI 工作負載在多個 GPU、伺服器和資料中心間執行，不僅有效提升運算效率，也能大幅減少用電量，尤其適用於運算數量大的輝達 (NVDA-US)H100 及更先進的 GPU，可作為未來台灣發展 AI 資料中心最佳的節能解決方案。

Zettabyte 董事長邰中和表示，藉由運用是方的新資料中心 LY2 容量，Zettabyte 不僅要拓展營運規模，更要以領先業界的效能與永續來實現此一目標。Zware 結合緯創的客製化硬體，以及 Zettabyte 的液冷技術，將 AI 效能推向新高度，並大幅降低資料中心對環境的終極。