〈台幣〉匯市平穩量縮 收升1.7分至32.748元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-19 16:33

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美國總統川普宣布最快 4 月 2 日對汽車、半導體晶片和藥品等產業徵收 25% 的關稅，但台股並未因此受到強烈驚嚇，台北匯市交投也相當平淡，新台幣盤中升貶互見，終場收在 32.748 元，升值 1.7 分，台北外匯經紀公司成交值再縮至 8.74 億美元。

法人指出，市場相對表現平淡主要是因市場感受鈍化，不過，仍須留意川普有提到─半導體的 25% 關稅還會再提高，後續還是會密切牽動台北股匯市。

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新台幣今日以 32.76 元、升值 0.5 分開出後，一度貶至 32.786 元，糕點則見到 32.746 元，全日高低價差僅 4 分，顯示市場濃厚的觀望氛圍。

觀察主要亞幣，日元今日轉為升值達 0.25%，新台幣升值 0.05%，韓元和星元升值 0.05% 上下，港幣同處平盤，人民幣微貶，泰銖貶值逾 0.1%。