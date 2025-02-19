汽車關稅打擊太巨大 日本想與美國談一談

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-19 12:42

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日本內閣官房長官林芳正周三 (19 日) 表示，日本已向美國提出有關汽車關稅的問題，此前川普預告將在 4 月 2 日對進口汽車徵收 25% 關稅，此舉將嚴重打擊日本經濟。

林芳正在記者會上表示，「鑑於日本汽車產業的重要性，我們一直在與美國政府就此問題進行溝通。」他指出，日本將仔細研究即將推出的關稅細節，以及其對日本的影響，然後再做出適當應對。

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這番言論是在上周日本外相岩屋毅與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）討論相關事項後所發表。當時日本要求被排除在川普「對等關稅」之外，同時也在尋求豁免於美國對鋼鐵和鋁的新關稅。

目前尚不清楚日本是否也尋求汽車關稅豁免。

分析師估計，與其他產業相比，關稅對日本汽車產業的影響更為嚴重。日本汽車製造商協會的數據顯示，包括材料供應商在內的汽車供應鏈，在日本僱用了 558 萬名工人，佔全國總勞動力的 8.3%。

2024 年，汽車出口占日本所有出口貨物的 17%，其中三分之一以上銷往美國。汽車零件考慮在內，汽車相關出口占到美國全部出口量的三分之一。

這些數據再維持日本對美國的高貿易順差方面發揮了重要作用，但也可能因此引發川普的不滿，因為他希望通過關稅來減少美國的貿易逆差，並施壓其他國家在美國設廠。