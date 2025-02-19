大同拓展EV領域 獲SGS ISO 26262車用電子功能安全流程驗證
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-19 18:33
大同 (2371-TW) 馬達事業部拓展 EV 領域，今 (19) 日獲 SGS 頒發的全球車用電子功能安全最高安全標準 ISO 26262:2018 ASIL D 流程驗證，顯示大同在車用系統開發流程，符合汽車功能安全的流程體系及高標準的可靠性。
ISO 26262 為全球公認的汽車功能安全標準，覆蓋車用產品的全部生命週期，其中汽車安全完整性等級 (ASIL) 以 ASIL D 為最高等級，也是各大汽車產業評估納入供應商的重要依據。
大同馬達事業部近年跨入電動車動力系統領域，自主開發的 250kW 馬達與驅動器動力系統獲得精品獎肯定，也拿下國內數百套訂單，為營運添新成長動能。
馬達事業部廠長藍啟華強調，公司持續投入開發電動車領域，安全性是持續深耕電動車市場的核心理念，隨著 ISO 26262 流程驗證的取得，大同馬達事業部將更有信心提供符合國際安全標準的產品與服務成為國際車廠信賴的合作夥伴，未來將配合國內車廠客戶擴展海外市場，共同搶攻電動巴士商機。
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