大同拓展EV領域 獲SGS ISO 26262車用電子功能安全流程驗證

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-19 18:33

‌



大同 (2371-TW) 馬達事業部拓展 EV 領域，今 (19) 日獲 SGS 頒發的全球車用電子功能安全最高安全標準 ISO 26262:2018 ASIL D 流程驗證，顯示大同在車用系統開發流程，符合汽車功能安全的流程體系及高標準的可靠性。

ISO 26262 為全球公認的汽車功能安全標準，覆蓋車用產品的全部生命週期，其中汽車安全完整性等級 (ASIL) 以 ASIL D 為最高等級，也是各大汽車產業評估納入供應商的重要依據。

‌



大同馬達事業部近年跨入電動車動力系統領域，自主開發的 250kW 馬達與驅動器動力系統獲得精品獎肯定，也拿下國內數百套訂單，為營運添新成長動能。