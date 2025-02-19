〈美股盤後〉英特爾暴漲逾16% 標普創歷史新高

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-02-19 05:39

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能源股與科技股表現良好，標普 500 指數週二 (18 日) 收盤創下歷史新高，盤中一度升至 6,129.63 點。

美國總統川普週二盤後指出，他可能會對進口汽車、半導體和藥品徵收約 25% 的關稅，並最早在 4 月 2 日宣布這一消息。

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美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 和俄國外交部長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 週一在沙烏地阿拉伯首都利雅德 (Riyadh) 就烏克蘭問題舉行首場會談後，美俄關於結束俄烏戰爭的談判也引發市場關注，歐股接近歷史高位。

烏克蘭總統澤倫斯基將原訂週三造訪沙烏地阿拉伯的行程延至 3 月 10 日，痛批烏克蘭及其歐洲盟友均未被邀請參加討論。

世界貿易組織 (WTO) 會議週四將舉行閉門會議，有消息指出，中國將抨擊美國總統川普加徵關稅措施，警示這將打擊全球貿易體制，並可能造成全球經濟衰退。

財報季仍在繼續，本週將有 46 家標普成分股公司公布業績。

美股週二 (18 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 10.26 點，或 0.02%，收 44,556.34 點。

那斯達克指數上漲 14.49 點，或 0.07%，收 20,041.26 點。

S&P 500 指數上漲 14.95 點，或 0.24%，收 6,129.58 點。

費城半導體指數上漲 86.91 點，或 1.68%，收 5,247.85 點。

NYSE FANG + 指數下跌 91.18 點，或 0.65%，收 13,937.93 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王多收黑。Meta (META-US) 下跌 2.76%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.053%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.79%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.30%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.89%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.57%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.38%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.92%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.70%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 暴漲 16.06% 至每股 27.39 美元，創創 2020 年以來最大單日漲幅。外媒報導，台積電與博通正評估分拆英特爾晶圓代工的可能性。另外，銀湖資本 (SilverLake) 即將達成一項收購英特爾子公司 Altera 股權的交易。

AI 伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 飆升 16.47% 至每股 55.80 美元，過去五天來已上漲近 37%。美超微下調 2025 財年營收預測，但樂觀展望 2026 財年業績，公司將於 2 月 25 日的最後期限，提交延遲的年度財報，以避免遭那斯達克下市。

Meta (META-US) 股價下跌 2.76% 至每股 716.37 美元，20 連漲止歇。

達美航空 (DAL-US) 下滑 1.61% 至每股 64.34 美元。一架達美航空班機 17 日在強風和寒冷天氣下降落多倫多皮爾森國際機場時，機身上下顛倒翻覆，機上 80 人中有 18 人受傷。

中國搜尋引擎巨擘百度 ADR (BIDU-US) 收黑 7.51% 至每股 90.16 美元。百度週二公布 2024 會計年度第四季與全年財報，該季營收小幅下滑，主要是受到廣告業務放緩影響。百度代理 CFO 何俊傑在財報中提及百度面臨短期壓力，但表示相信公司在 AI 的戰略投入將推動實質性進展。

華爾街分析

摩根士丹利 E-Trade 交易和投資董事總經理 Chris Larkin 表示 ： 「總體而言，市場仍在試圖擺脫自 12 月初以來的盤整狀態。本週將拉開零售業財報季的序幕，但來自華府消息，尤其是關稅方面的消息，可能繼續成為市場面臨的未知數。」