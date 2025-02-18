微信接入DeepSeek掀AI搜索大戰！百度、阿里、字節跳動等誰將贏得「入口之爭」？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-18 15:10

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DeepSeek 近來在中國引發前所未有的接入熱潮，從各大互聯網科技巨頭，到各垂直領域科技企業紛紛入局，「AI 搜索」入口之爭一時之間進入白熱化，對互聯網大廠來說尤其感到競爭激烈。

專家認為，這一王座決定著未來 AI 時代的全新市場地位和格局，互聯網科技巨頭的入局讓洗牌速度再次加快，但跟風之下，短期商戰和頂尖技術之間如何做取捨也成為一道艱難選擇題。

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在國際競爭方面，AI 搜索已經對傳統搜尋引擎帶來了極大衝擊，且因 AI 搜尋工具屬性效能十分凸顯，正在成為超越常規搜索工具和社交軟體的存在。

以 OpenAI 為例，來自 Similarweb 的流量統計顯示，上月全球十大網站中，ChatGPT 已衝到迄今為止的最高排名，超越了 X、社區論壇 Reddit(RDDT-US) 和 Yahoo 且增速未見衰減。

為應對挑戰，谷歌 (GOOGL-US) 也全力佈局 AI 技術對 OpenAI 最先進模型發起對戰，去年就重點發佈 AI 搜尋引擎，捍衛其在搜索領域的王者地位。

此外，谷歌還向全球 150 多個國家地區覆蓋推出 Gemini 系列先進模型，以超長上下文視窗而出名，具備多模態能力，今年還將進一步擴大其 AI 模型影響力，與 OpenAI 在市場上針鋒相對。

在中國，騰訊 (00700-HK) 進行微信 + DeepSeek 的操作讓「AI 搜索」競爭瞬間變得火熱。該互聯網巨頭旗下超級應用程式微信是中國國內使用者生活、工作場景深度綁定的一款國民級應用。

根據騰訊發佈的去年第三季財報，微信及 WeChat 的合併月活躍帳戶數多達 13.82 億，微信搜一搜的每日活躍用戶數超 7 億，堪稱騰訊佈局 AI 搜索最強有力的抓手。

根據去年 12 月中國搜尋引擎市佔率數據，在電腦端上，微軟 Bing 為 52.96%，百度 27.36%，360 搜索 15.2%，谷歌 1.79%，騰訊搜狗 1.67%，YANDEX 為 0.97%。在手機端上，百度市佔率為 58.21%，Bing 為 26.42%，YANDEX 是 4.61%，搜狗 3.33%，阿里巴巴神馬 3.27%，360 搜索 2.93%。

騰訊加碼 AI 搜索，拋開外商微軟不談，以搜尋引擎相關服務安身立命的百度能否守住搜索城池面臨挑戰，突如其來的衝擊對其發展策略提出新挑戰，對於早就「ALL in AI」的百度來說，稍有不慎可能會再趕個「晚集」。

百度對 AI 搜索的佈局並不算落後，但難點在於缺少「微信」這樣的高黏性產品在手，單靠「百度搜索」的帶動可能會在市場聲量 PK 中落入下風。

除騰訊微信 + DeepSeek 搞 AI 搜索，百度搜索的老對手 360 推出的「奈米 AI 搜索」也接入 DeepSeek-R1 滿血版大模型，據說還整合國內 16 家主流大模型廠商的 50 多款大模型，字節跳動的「豆包」在手機端增長非常強勢，阿里巴巴的通義千問 Qwen 系列模型則已成全球最大的開源模型族群，衍生模型數量突破 9 萬， 成為全球下載量最高的開源模型之一。

若谷歌搜索面臨的是來自 OpenAI、微軟的 AI 搜索的挑戰，百度在中國國內面臨的是一場遍地打響的 AI 入口混戰。

根據中國「AI 產品榜」平台最近更新的數據，在 APP 和 Web 端，AI 新入口之爭正在全面打響，從通用 AI 領域向社交、虛擬陪伴、辦公等垂直領域擴展，玩家眾多且相對分散。