美FDA裁員波及Neuralink審查員 與馬斯克利益有關？

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-19 03:10

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路透周二 (18 日) 援引兩名知情人士消息報導，負責審核馬斯克大腦片公司 Neuralink 的美國食品暨藥物管理局 (FDA) 員工上周被裁員，這是美國政府大規模調整聯邦員工的一部分。此舉可能對 FDA 審查速度與品質產生負面影響，同時也可能與川普政府的削減開支政策及馬斯克的商業利益有關。

知情人士稱，此次裁員涉及 FDA 神經學和物理醫學設備辦公室約 20 名員工，其中有數名曾參與 Neuralink 的審查工作。這個部門負責審核包括 Neuralink 和其他製造所謂腦機介面技術 (Brain-Computer Interface, BCI) 設備的公司提交的臨床試驗申請。

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消息來源指出，這些被裁員的 FDA 員工並非因為參與 Neuralink 審查而被針對，而是由於其他原因。

這些裁員將影響 FDA 快速且安全地處理各類醫療設備申請的能力，特別是 Neuralink 的申請。外部專家指出，這會讓 FDA 的審查流程變得緩慢，從而影響 Neuralink 等公司的進度。

FDA 前官員 Victor Krauthamer 表示：「這對於負責監管 Neuralink 試驗的 FDA 專業人士來說是一種威脅，我們應該留意整個試驗以及保障試驗中參與者的安全。」

白宮發言人德賽 (Kush Desai) 回應稱，川普政府將遵守道德法規。川普曾表示，馬斯克會避免其多重商業利益與政府削減開支的努力發生利益衝突。FDA 與馬斯克方面未對此做出回應。

知情人士指出，這些裁員與其他政府機構的情況相似，受影響的員工多為臨時員工，且工作年資通常不足一年，法律保障也較少。

Neuralink 目前正在對其裝置進行測試，讓癱瘓病人能僅通過意念來操作數位設備。該公司還在開發一款旨在恢復視力的植入物。去年，FDA 授予這款視力恢復裝置一項特殊認證，目的是加速該設備的開發和聯邦審查。

此外，知情人士透露，儘管這些被裁員的 FDA 員工先前的工作表現優異並且幾周前獲得高評價，但裁員通知中卻以「工作表現不佳」為由進行裁撤。而且，這些裁員並未事先與員工上級主管協商，許多主管是在員工通知後才得知此消息。