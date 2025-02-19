盤中速報 - Lido DAO大跌8.18%，報1.69美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 01:35
Lido DAO(LDO)在過去 24 小時內跌幅超過8.18%，最新價格1.69美元，總成交量達0.37億美元，總市值15.21億美元，目前市值排名第 35 名。
近 1 日最高價：1.92美元，近 1 日最低價：1.69美元，流通供給量：895,936,033。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+18.02%
- 近 1 月：+5.76%
- 近 3 月：+48.30%
- 近 6 月：+77.37%
- 今年以來：+3.71%
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