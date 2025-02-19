盤中速報 - 哈希圖大跌8.24%，報0.1972美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 01:20
哈希圖(HBAR)在過去 24 小時內跌幅超過8.24%，最新價格0.1972美元，總成交量達0.43億美元，總市值83.83億美元，目前市值排名第 20 名。
近 1 日最高價：0.2159美元，近 1 日最低價：0.1964美元，流通供給量：38,267,523,224。
Hedera Hashgraph被稱為“ Internet的信任層”，是一個公共網絡，允許個人和企業創建強大的分散式應用程式（DApps）。它旨在成為一個更公平，更高效的系統，消除了舊的基於區塊鏈的平臺所面臨的一些局限性，例如性能低下和不穩定。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.99%
- 近 1 月：-40.02%
- 近 3 月：+47.44%
- 近 6 月：+300.66%
- 今年以來：-27.83%
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