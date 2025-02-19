盤中速報 - Sui大跌8.01%，報2.96美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 01:20
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過8.01%，最新價格2.96美元，總成交量達1.98億美元，總市值91.84億美元，目前市值排名第 13 名。
近 1 日最高價：3.28美元，近 1 日最低價：2.95美元，流通供給量：3,089,707,195。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.23%
- 近 1 月：-35.65%
- 近 3 月：-12.95%
- 近 6 月：+290.53%
- 今年以來：-24.84%
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