上看3200美元！國際金價因避險需求今漲近1% 高盛、瑞銀等投行紛上調目標價

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-18 17:50

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國際金價周二 (18 日) 因避險需求上漲近 1%，一度漲高至 2928.8 美元，而繼瑞銀(UBS-US) (UBS)昨 (17) 日上調今年黃金目標價至每盎司 3200 美元後，高盛(GS-US) 同日也跟進將目標價調高至 3100 美元，主要看好各國央行將持續購入該貴金屬。

高盛預估，央行需求的結構性增長將在今年底前讓金價上漲 9%，再加上隨著基金利率下降，黃金 ETF 持有部位將逐步增加。

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瑞銀分析師 Joni Teves 昨日出具最新研究報告表示，黃金出現「前所未有的市場錯位」，並在去年達到創紀錄的高點，今年才會進一步上漲。她解釋說，黃金市場正在經歷「根深蒂固的看漲情緒，在錯過 2024 年的幾次買入機會之後，投資者可能會擔心重複同樣模式，並可能希望這次儘早利用調整機會」。

Teves 還說，由於關稅的不確定性、對停滯性通膨恐將復燃的擔憂及全球衝突的持續，黃金這一眾所周知的「避風港」可能會受益。

此外，瑞銀還預估官方部門的需求將強於預期，特別提到中國的需求將為金市提供重要支撐。

根據瑞銀最新預測，金價今年稍晚將攀漲至每盎司 3200 美元，然後緩慢回落，到今年底將持穩在 3000 美元左右。

Teves 進一步指出，投資人持有黃金部位仍然不足，「這代表在投資組合中增持黃金空間很大」。

截至上周二 (11 日) 的數據顯示，Comex 黃金凈多頭部位減少 183 萬盎司，這是多頭平倉和新增空頭部位共同作用的結果。本周黃金 ETF 資金流向不一，最終僅實現少量凈流入。

Teves 說：「與 2024 年初類似，目前很難確定推動金價大幅上漲的主要買盤來源。我們懷疑，此次流動性收緊以及期現套利 (EFP) 和遠期市場的混亂加劇了價格波動。」

此外，Teves 在報告中還上調長期金價估值，未來 5 年的估值從 1950 美元上調至 2200 美元，對應名義價格 2500 美元。瑞銀認為，市場避險情緒持續，宏觀經濟不確定性、美國財政赤字惡化及地緣政治風險，都可能繼續支撐金價。