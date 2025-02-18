〈台幣〉區間盤整收32.765元 貶值7分

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聯準會理事沃勒最新表示，預計今年將繼續出現通膨回落和降息，不過，聯準會理事鮑曼提醒，通膨上行風險仍然存在，在再次降息之前，需要對通膨下降有更強的信心。

統一投顧分析，美俄官員將舉行會談，俄烏停戰見到曙光，不過，市場關注川普關稅及各國的反制措施，加上聯準會 2 月 20 日將公布 1 月會議紀錄等，仍須留意近期的各種國際不確定因素。