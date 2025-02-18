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〈台幣〉區間盤整收32.765元 貶值7分

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-18 16:40

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新台幣今日貶值7分。(鉅亨網資料照)

非美貨幣今 (18) 日再度陷偏弱整理，反映美國聯準會可能不急於降息的態度，新台幣全日處貶值態勢，終場收在 32.765 元，貶值 7 分，台北外匯經紀公司成交值 10.55 億美元，市場處平靜實質拋補狀態。

新台幣今日以 32.7 元、貶值 0.5 分開出後，貶幅緩步擴大，最低來到 32.808 元，貶值 1.13 角，全日高低價差 1.08 角。


觀察主要亞幣，日元貶值約 0.4%，人民幣也重挫逾 0.2%，新台幣貶值 0.21%，韓元貶逾 0.15%，星元貶 0.1%，泰銖港幣處平盤附近震盪。

聯準會理事沃勒最新表示，預計今年將繼續出現通膨回落和降息，不過，聯準會理事鮑曼提醒，通膨上行風險仍然存在，在再次降息之前，需要對通膨下降有更強的信心。

統一投顧分析，美俄官員將舉行會談，俄烏停戰見到曙光，不過，市場關注川普關稅及各國的反制措施，加上聯準會 2 月 20 日將公布 1 月會議紀錄等，仍須留意近期的各種國際不確定因素。

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美元台幣聯準會降息

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