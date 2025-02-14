合庫真利high！美元優利定存3000元起存 年利最高4.28% 澳幣3.58%

本檔專案即日起至 2 月 27 日，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作。美元定存自 3,000 元起，可享一個月年利率 4.28%、三個月年利率 4.08%；澳幣定存自 3,000 元起，可享一個月年利率 3.58%、三個月年利率 3.38%。此外，合庫亦提供多元的承作通路，不論個人戶、公司戶，都可透過行動網銀 APP、個銀、企銀、EOI 及臨櫃交易辦理。