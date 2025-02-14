合庫真利high！美元優利定存3000元起存 年利最高4.28% 澳幣3.58%
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-14 16:30
受到地緣政治及美國總統川普新政影響，通膨疑慮再起，美國聯準會於 1 月 29 日宣布維持聯邦基準利率，暫緩降息，股債市場震盪。合庫今 (14) 日起推出「2025 合優利 1」美元及澳幣定存優惠專案，提供客戶低門檻、鎖住高利率的美元與澳幣資金停泊選擇。
本檔專案即日起至 2 月 27 日，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作。美元定存自 3,000 元起，可享一個月年利率 4.28%、三個月年利率 4.08%；澳幣定存自 3,000 元起，可享一個月年利率 3.58%、三個月年利率 3.38%。此外，合庫亦提供多元的承作通路，不論個人戶、公司戶，都可透過行動網銀 APP、個銀、企銀、EOI 及臨櫃交易辦理。
為落實綠色金融，減少碳排放，鼓勵民眾多利用數位金融服務，數位平台結購美元、澳幣時，建議使用匯率到價通知，除可買到心中理想價位外，亦可再享美元匯率減碼 3 分、澳幣匯率減碼 2 分優惠。另外，透過合庫 APP 申請外幣數位存款帳戶，除可享美元、人民幣、澳幣及南非幣定存利率加碼優惠外，前述 4 種幣別活存餘額如達門檻，限額內享有活存利率加碼優惠。尚未開通合庫 APP 的朋友們，IOS 及安卓用戶，請分別至 APP Store 或 Play 商店搜尋「合作金庫」下載安裝。
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