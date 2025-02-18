DeepSeek點燃陸港股新牛勢 恒生科技指數及基金淨值雙創高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-18 18:59

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農曆年前，中國人工智能 (AI) 初創 DeepSeek (深度探索) 爆紅，掀起中國 AI 熱潮，看好中國生成式人工智能 (GenAI) 發展趨勢與商機方興未來，吸引全球及內地資金大舉湧向騰訊、阿里巴巴等陸港科網股，帶動香港恒生科技指數從年後開市以來，直接飆漲約 20.76%，贏過同期間陸港主要股市。

根據彭博統計，恒生科技指數截至上周五 (2/14) 止，指數已突破前波高點 5386.48 點，2/18 繼續創高，收在 5639.05 點，新光恒生科技指數基金主要連結香港恒生科技指數，基金淨值近來也一路水漲船高，截至 2/14 止，基金淨值 6.15 元，創下近 6 個月以來新高，根據 CMoney 統計，新光恒生科技指數基金近 1 個月績效表現強漲 23.49%，排名竄升至同類型大中華基金績效冠軍。

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新光恒生科技指數基金經理人詹佳峯表示，恒生科技指數近來指數表現強勢，主要來自中國 DeepSeek 崛起，除平價化優勢打敗 ChatGPT 算力迷思外，DeepSeek 開源模式更加速未來 AI 應用普及、加快邊緣及終端 AI 裝置落地進程，帶動陸港科網股重啟價值重估行情，加上習近平近來會晤民營企業，不少受邀對象皆為恒生科技指數成份股企業領導人，增添更多官方及政策利多意涵。

另外，外資一改去年中性看法，近期開始釋出看好中國資產消息，以摩根大通來說，強調中國科技股受惠於中國人工智能的發展，中國科技股近期漲勢將較去年漲勢更有持續性，因為 DeepSeek 可能顛覆中國科技基本面發展，預估中國科技股基本面轉型，所帶來的股價重估行情，可能還會持續一段期間。