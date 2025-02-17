馬斯克旗下xAI傳尋求融資100億美元 估值將達750億美元

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-17 11:10

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馬斯克旗下人工智慧公司 xAI 傳正在接洽潛在投資者，計劃籌集約 100 億美元資金，此輪融資可能使該公司估值達到約 750 億美元。

知情人士透露，包括紅杉資本、Andreessen Horowitz 和 Valor Equity Partners 等現有投資者正在商討參與此次融資。由於交易條款尚未最終確定，具體細節仍可能有所變動。

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根據 PitchBook 的數據，上一輪融資時，xAI 公司的估值約為 510 億美元。去年 12 月，xAI 公司宣布完成 C 輪融資，籌集了 60 億美元。除了傳統創投公司之外，輝達和 AMD 兩大晶片巨頭也參與了對 xAI 公司的投資。

xAI 公司成立於 2023 年 7 月，公司團隊成員主要來自 OpenAI、DeepMind 以及其他頂尖 AI 研究公司。馬斯克創立 xAI 公司的目的是與 OpenAI 競爭。

在成立半年後，xAI 公司便發布了聊天機器人 Grok 和 Grok 1.5 模型，然後在去年 8 月發布了 Grok 2。