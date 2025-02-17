〈台幣〉收升7.5分至32.695元 市場觀望聯準會動態
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-17 17:03
美元指數回跌，市場觀望聯準會多位理事今日起陸續發表的演說，新台幣今 (17) 日再度彈升，終場收在 32.695 元，升值 7.5 分，台北外匯經紀公司成交值 9.51 億美元。
新台幣今日以 32.72 元、升值 5 分開出後，最高來到 32.678 元，終場收在 32.695 元，全日高低價差 7.2 分。
觀察主要亞幣，升貶互見，日元再反彈近 0.3%，新台幣升值 0.23%，人民幣小貶約 0.05%，星元貶值 0.1% 左右，泰銖和韓元則貶值超過 0.2%。
統一投顧認為，全球金融市場日前對於川普的對等關稅反映相對平靜，有利空鈍化的跡象。本周關注俄烏停火談判是否達成協議、而市場也等待 2 月 18 日是否真的會實施晶片關稅，以及後續聯準會動態。
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