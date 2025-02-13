川普對加墨徵稅重創汽車業！美國人購車成本恐增近6,000美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-13 09:42

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美國投資銀行 Benchmark Co. 的數據顯示，如果美國總統川普提議的關稅生效，美國人買車可能需要多支付數千美元。

據美國《CNBC》周三（12 日）報導，Benchmark 分析師 Cody Acree 估計，根據（目前美國政府暫緩的）對墨西哥和加拿大的汽車及零件徵收 25% 關稅的影響，汽車在美國的平均售價將上漲約 5,790 美元。這將使每輛新車的平均成本超過 54,500 美元，較 2024 年高出近 12%。

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Acree 在給客戶的一份報告中寫道：「鑑於其貿易額龐大規模、幾十年來形成的錯綜複雜的供應和制造管道，以及參與支持這個關鍵消費行業的公司數量之多，我們認為汽車行業最容易面臨關稅上調的風險。」

本月初，川普簽署行政命令，對進口自墨西哥、加拿大的商品加徵 25% 的關稅，隨後川普在與加拿大總理杜魯道和墨西哥總統薛恩鮑姆達成協議後，又將關稅措施暫緩 1 個月。

現在，消費者和投資者都想知道關稅將以何種形式徵收，或者是否真的會生效。Benchmark 計算了對加墨兩國加徵 25% 的關稅，對普通美國人購買大件商品的購買力意味著什麼。

Benchmark 估計汽車成本會增加，是基於去年美國銷售的整車中超過 22% 來自墨西哥和加拿大。此外，汽車使用的零件約 40% 來自這兩個國家。

具體來說，Acree 發現，去年墨西哥向美國提供了價值 950 億美元的整車，680 億美元零件。加拿大提供價值超過 360 億美元的整車和近 160 億美元零件。

「川普總統多次談到要讓美國汽車工業變得更強大，把更多生產帶到美國，在美國推動更多的創新，如果政府能夠實現這一目標，那將是最具標誌性的成就之一。到目前為止，我們看到的是高昂的成本和混亂。」他表示。