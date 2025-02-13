川普對加墨徵稅重創汽車業！美國人購車成本恐增近6,000美元
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-13 09:42
美國投資銀行 Benchmark Co. 的數據顯示，如果美國總統川普提議的關稅生效，美國人買車可能需要多支付數千美元。
據美國《CNBC》周三（12 日）報導，Benchmark 分析師 Cody Acree 估計，根據（目前美國政府暫緩的）對墨西哥和加拿大的汽車及零件徵收 25% 關稅的影響，汽車在美國的平均售價將上漲約 5,790 美元。這將使每輛新車的平均成本超過 54,500 美元，較 2024 年高出近 12%。
Acree 在給客戶的一份報告中寫道：「鑑於其貿易額龐大規模、幾十年來形成的錯綜複雜的供應和制造管道，以及參與支持這個關鍵消費行業的公司數量之多，我們認為汽車行業最容易面臨關稅上調的風險。」
本月初，川普簽署行政命令，對進口自墨西哥、加拿大的商品加徵 25% 的關稅，隨後川普在與加拿大總理杜魯道和墨西哥總統薛恩鮑姆達成協議後，又將關稅措施暫緩 1 個月。
現在，消費者和投資者都想知道關稅將以何種形式徵收，或者是否真的會生效。Benchmark 計算了對加墨兩國加徵 25% 的關稅，對普通美國人購買大件商品的購買力意味著什麼。
Benchmark 估計汽車成本會增加，是基於去年美國銷售的整車中超過 22% 來自墨西哥和加拿大。此外，汽車使用的零件約 40% 來自這兩個國家。
具體來說，Acree 發現，去年墨西哥向美國提供了價值 950 億美元的整車，680 億美元零件。加拿大提供價值超過 360 億美元的整車和近 160 億美元零件。
在本周一次行業活動中，福特汽車 (F-US) 執行長法利表示，川普提議對加拿大和墨西哥徵收關稅，再加上對鋼鐵和鋁進口徵收 25% 的關稅，這讓人頭疼。
「川普總統多次談到要讓美國汽車工業變得更強大，把更多生產帶到美國，在美國推動更多的創新，如果政府能夠實現這一目標，那將是最具標誌性的成就之一。到目前為止，我們看到的是高昂的成本和混亂。」他表示。
加拿大和墨西哥是美國重要貿易夥伴，也是福特汽車重要的零件供應地和產品銷售市場。美國對加墨兩國徵收關稅，可能會使福特等美國汽車製造商在與日韓歐美競爭對手的競爭中處於劣勢。
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