路透：美國國稅局準備在未來幾天解僱數千名人員

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-17 09:00

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兩名消息人士上周五（14 日）透露，美國國稅局（IRS）準備在未來幾天解僱數千名人員，以貫徹川普總統的要求。

據《路透》報導，本次裁員是在美國聯邦人事局的要求下進行，主要針對新上任仍處於試用期的聯邦僱員。

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另據《華盛頓郵報》報導，已有 6 名知情人士說，財政部官員已經討論了解僱大約 9,000 名仍處於試用期的員工。在前總統拜登任內，IRS 僱員人數已經達到 10 萬人左右，其中約有 1.6 萬名試用期員工。

據 IRS 官網介紹，該機關隸屬於財政部，下轄稽查、刑事調查處等部門。每年 4 月中旬，美國公民均需要向 IRS 提交報稅資料，由 IRS 審核、徵稅。

在得知 IRS 將進行大規模裁員後，不少美國網友聚集在 X 平台「IRS」這一話題下表示慶祝以及對該機關的強烈不滿。

這些美國網友稱，美國報稅法規和程序極其複雜，以至於很多人不得不每年花高價請專業報稅師幫忙完成年度申報。

另外，IRS 的執法過於嚴苛，不少人因無心之失就被 IRS 重罰，導致民眾對 IRS 聞風色變，並調侃人生有三個「躲不掉」：出生、死亡、IRS。

IRS 的粗暴作風也不時引發爭議。2010 年，美國奧斯汀市一名叫斯塔克的男子，駕駛載有大量燃料的小型飛機對 IRS 辦公大樓發起自殺式襲擊，導致 3 人死亡，大樓被嚴重焚毀。

據《紐約時報》等媒體報導，斯塔克的前妻沒有正確填報表格，導致與她共同經營公司的斯塔克遭連坐處罰。儘管斯塔克多次求情，但 IRS 仍對其處以「取消公司經營權」重罰，最終釀成這起慘劇。

這起案件將民眾對 IRS 的不滿推向了高潮，民眾發現，許多聘有高薪會計師的富豪，可以不斷利用規則漏洞合法避稅，事後可以免於懲罰，普通民眾卻常遭類似斯塔克這樣的「小過重罰」。

川普在第一個任期內曾試圖削減 IRS 的預算，並對其實施多項限制措施，「打擊 IRS」也成為他吸引選民的重要主張。