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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.48%，報0.8987元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 21:50


截至台北時間14日21:50，美元/瑞郎下跌0.0043點跌幅達0.48%，暫報0.8987點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.47%
  • 近 1 週：-0.20%
  • 近 3 月：+1.93%
  • 近 6 月：+4.45%
  • 今年以來：-0.45%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.75，本日下跌0.28%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.66，本日下跌0.18%
  • 美元/挪威克朗相關性0.60，本日下跌0.14%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.84，本日下跌0.27%
  • 英鎊/美元相關性-0.70，本日下跌0.39%
  • 紐元/美元相關性-0.66，本日下跌0.72%

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美元/瑞郎0.898-0.55%
歐元/美元1.05020.37%
英鎊/美元1.25990.35%
紐元/美元0.57320.97%

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