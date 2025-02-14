外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.81%，報0.5723元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 22:30
截至台北時間14日22:30，紐元/美元上漲0.0046點漲幅達0.81%，暫報0.5723點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.68%
- 近 1 週：+0.04%
- 近 3 月：-3.44%
- 近 6 月：-6.52%
- 今年以來：+1.47%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.80，本日上漲0.34%
- 美元/挪威克朗相關性-0.80，本日上漲0.18%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.75，本日上漲0.28%
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