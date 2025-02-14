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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.81%，報0.5723元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 22:30


截至台北時間14日22:30，紐元/美元上漲0.0046點漲幅達0.81%，暫報0.5723點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.68%
  • 近 1 週：+0.04%
  • 近 3 月：-3.44%
  • 近 6 月：-6.52%
  • 今年以來：+1.47%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.93，本日上漲0.71%
  • 歐元/美元相關性0.79，本日上漲0.34%
  • 英鎊/美元相關性0.69，本日上漲0.51%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.80，本日上漲0.34%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.80，本日上漲0.18%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.75，本日上漲0.28%

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紐元/美元0.57320.97%
澳元/美元0.63550.63%
歐元/美元1.05020.37%
英鎊/美元1.25970.34%

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