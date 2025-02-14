外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.29%，報1.339元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 21:50
截至台北時間14日21:50，美元/新加坡幣下跌0.0039點跌幅達0.29%，暫報1.339點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.94%
- 近 1 週：-0.57%
- 近 3 月：+0.02%
- 近 6 月：+1.94%
- 今年以來：-1.55%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.83，本日下跌0.14%
- 美元/瑞典克朗相關性0.81，本日下跌0.18%
- 美元/挪威克朗相關性0.78，本日下跌0.12%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
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