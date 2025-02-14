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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.29%，報1.339元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 21:50


截至台北時間14日21:50，美元/新加坡幣下跌0.0039點跌幅達0.29%，暫報1.339點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.94%
  • 近 1 週：-0.57%
  • 近 3 月：+0.02%
  • 近 6 月：+1.94%
  • 今年以來：-1.55%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.83，本日下跌0.14%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.81，本日下跌0.18%
  • 美元/挪威克朗相關性0.78，本日下跌0.12%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.87，本日下跌0.28%
  • 紐元/美元相關性-0.80，本日下跌0.74%
  • 英鎊/美元相關性-0.78，本日下跌0.4%

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美元/新加坡幣1.3391-0.28%
人民幣/美元0.1378130.51%
歐元/美元1.05020.37%
紐元/美元0.57330.99%
英鎊/美元1.25990.35%

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