鉅亨速報 - Factset 最新調查：布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)EPS預估下修至0.92元，預估目標價為31.25元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.94元下修至0.92元，其中最高估值0.98元，最低估值0.85元，預估目標價為31.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.98(1.01)
|1.1
|1.07
|1.04
|最低值
|0.85(0.85)
|0.95
|1.04
|1.04
|平均值
|0.92(0.94)
|1.02
|1.06
|1.04
|中位數
|0.92(0.94)
|1.01
|1.06
|1.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.76億
|14.56億
|14.94億
|最低值
|13.20億
|13.87億
|14.83億
|平均值
|13.49億
|14.16億
|14.89億
|中位數
|13.51億
|14.21億
|14.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.41
|0.90
|1.17
|1.01
|1.11
|營業收入
|10.53億
|11.52億
|12.18億
|12.45億
|12.85億
詳細資訊請看美股內頁：
布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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