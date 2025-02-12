鉅亨速報 - Factset 最新調查：布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)EPS預估下修至0.95元，預估目標價為31.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 06:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.97元下修至0.95元，其中最高估值1.01元，最低估值0.91元，預估目標價為31.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.01(1.02)
|1.1
|1.04
|1.04
|最低值
|0.91(0.91)
|0.95
|1.04
|1.04
|平均值
|0.95(0.97)
|1.04
|1.04
|1.04
|中位數
|0.95(0.97)
|1.05
|1.04
|1.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|13.81億
|14.56億
|最低值
|13.20億
|13.71億
|平均值
|13.48億
|14.13億
|中位數
|13.47億
|14.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.41
|0.90
|1.17
|1.01
|營業收入
|10.53億
|11.52億
|12.18億
|12.45億
詳細資訊請看美股內頁：
布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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