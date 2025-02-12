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鉅亨速報 - Factset 最新調查：布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)EPS預估下修至0.95元，預估目標價為31.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 06:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.97元下修至0.95元，其中最高估值1.01元，最低估值0.91元，預估目標價為31.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.01(1.02)1.11.041.04
最低值0.91(0.91)0.951.041.04
平均值0.95(0.97)1.041.041.04
中位數0.95(0.97)1.051.041.04

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值13.81億14.56億
最低值13.20億13.71億
平均值13.48億14.13億
中位數13.47億14.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.410.901.171.01
營業收入10.53億11.52億12.18億12.45億

詳細資訊請看美股內頁：
布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBRX

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