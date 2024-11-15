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鉅亨速報 - Factset 最新調查：布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)EPS預估上修至1.07元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-15 10:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.98元上修至1.07元，其中最高估值1.1元，最低估值0.91元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.1(1.1)1.021.081.07
最低值0.91(0.91)0.930.981.07
平均值1.02(1.01)0.971.041.07
中位數1.07(0.98)0.971.051.07

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.98億13.68億14.49億11.41億
最低值12.82億13.28億13.69億11.41億
平均值12.89億13.43億13.98億11.41億
中位數12.86億13.38億13.88億11.41億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.920.410.901.171.01
營業收入11.68億10.53億11.52億12.18億12.45億

詳細資訊請看美股內頁：
布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBRX

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