鉅亨速報 - Factset 最新調查：布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)EPS預估上修至1.07元，預估目標價為30.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-15 10:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.98元上修至1.07元，其中最高估值1.1元，最低估值0.91元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.1(1.1)
|1.02
|1.08
|1.07
|最低值
|0.91(0.91)
|0.93
|0.98
|1.07
|平均值
|1.02(1.01)
|0.97
|1.04
|1.07
|中位數
|1.07(0.98)
|0.97
|1.05
|1.07
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.98億
|13.68億
|14.49億
|11.41億
|最低值
|12.82億
|13.28億
|13.69億
|11.41億
|平均值
|12.89億
|13.43億
|13.98億
|11.41億
|中位數
|12.86億
|13.38億
|13.88億
|11.41億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.92
|0.41
|0.90
|1.17
|1.01
|營業收入
|11.68億
|10.53億
|11.52億
|12.18億
|12.45億
詳細資訊請看美股內頁：
布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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