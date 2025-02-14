墨西哥總統：Google將墨西哥灣更名是「錯誤」 不排除提告

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-14 17:20

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墨西哥總統薛恩鮑姆 (Claudia Sheinbaum) 表示，如果 Google(GOOGL-US) 堅持將墨西哥東北部和美國東南部之間的海洋稱為「美國灣」，她的政府不排除對 Google 提起民事訴訟。

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薛恩鮑姆在其晨間記者會上表示，總統的法令僅限於「美國大陸」，因為墨西哥仍然控制著海灣的大部分地區。「我們對我們的大陸架擁有主權」，她說。

薛恩鮑姆表示，儘管她的政府已致函 Google，稱該公司「錯誤」，且「整個墨西哥灣不能被稱為美國灣」，但該公司仍堅持維持該命名。

薛恩鮑姆捍衛「墨西哥灣」的名稱，稱其使用可追溯至 1607 年，並獲得聯合國的認可。她還提到，根據 Apatzingán 憲法 (墨西哥第一部憲法的前身)，北美領土之前被稱為「墨西哥美洲」。薛恩鮑姆利用這個例子來嘲笑川普，並強調更改海灣名稱的國際影響。

Google 上個月在其 X 平台上表示，這是在「政府官方來源更新名稱時」，採用的長期標準做法。

截至周四 (13 日)，Google 地圖上顯示的海灣名稱，取決於使用者的位置和其他數據。如果使用者在美國，水域顯示為「美國灣」。如果使用者實際在墨西哥，它將顯示為「墨西哥灣」。在世界上的許多其他國家，它顯示為「墨西哥灣 (美國灣)」。

目前尚不清楚這類訴訟將在哪裡提起。