Google CEO稱讚DeepSeek：仍將加大AI的資本支出

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-05 14:10

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中國 AI 公司 DeepSeek 的崛起引起了廣泛關注，其低成本 AI 模型被認為可能衝擊市場，甚至一度導致輝達 (NVDA-US) 股價大跌。然而，對美國科技巨頭 Google 來說，這並不會改變其大幅增加在 AI 領域的支出。

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 執行長 Sundar Pichai 在最新的財報電話會議上公開稱讚 DeepSeek 的工作「非常出色」。儘管如此，Alphabet 並未因此降低其在 AI 領域的投資，反而宣布將今年的資本支出提高至 750 億美元，增幅高達 42%。

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此舉顯示 Alphabet 對於 AI 的發展前景充滿信心，並決心加速其 AI 進程。

Pichai 強調，Alphabet 的 AI 模型在成本效率、性能和延遲方面都具有競爭力，特別是其 Gemini 模型 在這方面表現突出。他認為，隨著 AI 使用成本的持續下降，將有更多應用場景變得可行，從而擴大 AI 的市場機會。

Pichai 表示：「我們對 AI 帶來的機會非常興奮，實際使用它的成本將持續下降，這會使更多的應用場景變得可行。我們能夠推動出色的應用場景。」

Meta 執行長 Mark Zuckerberg 也表達了類似的觀點，表示將在長期內投入「數千億」美元於 AI 領域。這表明，儘管 DeepSeek 的出現引發了市場對於 AI 成本和商業模式的討論，科技巨頭們仍然堅定地投入 AI 研發，並認為 AI 將帶來巨大的商業機會。

值得注意的是，Alphabet 認為，AI 成本的降低並不會導致其服務免費，反而會大幅提升其服務的需求。