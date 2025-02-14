〈中美環球展望〉徐秀蘭：環球晶美國製造策略與川普不謀而合 受關稅影響相對輕

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-02-14 15:01

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矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (14) 日舉辦媒體餐敘，針對川普宣布對等關稅，董事長徐秀蘭表示，目前尚未確定關稅影響，不過，公司美國據點致力於美國製造，不僅是美國第一座的 12 吋先進製程矽晶圓廠，也是首座 12 吋的 SOI 廠，該方向與川普政府的美國製造政策不謀而合，若未來有關稅影響，公司受影響程度相對小。

針對晶片法案補助，徐秀蘭說，目前補助狀況沒有變化，仍維持 4.06 億美元的補助金額，就現階段來看，因公司與美國政府有簽訂里程碑給予補助，第一個里程碑即將達成，屆時會送件申請補助，屆時補助可望到手。

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徐秀蘭補充，美國本土並沒有先進的矽晶圓廠與 SOI 廠，屆時環球晶 12 吋的先進製程矽晶圓廠與 SOI 矽晶圓廠，都將是美國第一座，不過也強調若晶片法案進行修改，公司也會重新評估後續在美國的投資，但在政策沒有改變前，公司皆按照計劃進行投資。