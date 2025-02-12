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繼Google之後 蘋果在地圖App中將「墨西哥灣」更名為「美國灣」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-12 09:40

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蘋果 (AAPL-US) 周二（11 日）發布針對美國用戶的更新，將地圖應用程式（App）中的「墨西哥灣」更名為「美國灣」，並表示這一變更「很快就會擴展到全球市場」。

Google 日前發布公告，稱已遵循 GNIS（地理名稱資訊系統），在美國將「墨西哥灣」正式更名為「美國灣」。


Google 稱，在美國使用地圖的用戶將看到「美國灣」，墨西哥用戶則會看到「墨西哥灣」，其他地區的用戶會看到兩個名字。

當地時間 1 月 20 日，美國總統川普簽署行政命令，將「墨西哥灣」更名為「美國灣」。他說，在美國發展壯大的過程中，墨西哥灣一直是其「不可或缺的財富」。

墨西哥總統薛恩鮑姆隨後回應稱，川普將「墨西哥灣」更名為「美國灣」的命令，只涉及美國那部分，對墨西哥和全世界來說，「墨西哥灣」仍然叫「墨西哥灣」。

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