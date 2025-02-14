國民ETF 00878規模突破4000億大關 再寫台灣ETF新頁

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-14 09:51

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「國民 ETF」國泰永續高股息 (00878-TW) 報捷！在台股行情推升及超過 158 萬投資人的共同參與下，最新規模來到新台幣 4036.14 億元，00878 自 2020 年掛牌以來，在受益人數、基金費用率、ETF 規模、定期定額等多方面優於多數 ETF，2 月恰逢 00878 第一季除息，自 2/3 開市以來成交熱絡、價量齊揚，成為全台第二檔規模超過 4000 億元的台股 ETF，也是台灣史上最快速度達到該里程碑的 ETF。

國泰投信總經理張雍川表示，其實 00878 誕生相當不容易，國泰投信身為全台最大資產管理業者，培養百位以上的資深投研團隊，早在國泰投信加入 ETF 發行市場之前，在台股基金就已打好相當紮實的基本功，雖然國泰發行首檔 ETF 的時間比較晚，但後來居上，產品線主題多元、持續領先市場洞悉趨勢，為投資人提前卡位產業或市場的成長契機。

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除了 00878 外，還有市值型、電動車、科技類及多款債券 ETF，建議依理財目標及風險承受度等，適度調控配置，目前國泰投信總計有 37 檔的海內外股債型 ETF，包含全委及主動式基金等，總資產管理規模超過新台幣 2 兆元。

00878 經理人游日傑表示，當年在規劃產品的時候，有觀察到台灣投資人理財三大痛點，分別是沒時間研究、沒想法，還有抱不住，為了可以真正替投資人做到解放腦袋、安心投資，團隊與指數公司共商研發具備永續概念跟高股息策略的 ETF，前者吻合全球的永續投資熱潮，後者符合台灣人喜愛的領息習慣。

00878 當年發行價格是 15 元，為全台第一檔季配息台股 ETF，後續並加入收益平準金機制，投資 30 檔成分股都是台灣大市值的好公司，注重企業永續發展、長期 EPS 表現等，其一大亮點是產業均衡，成分股有台股市場最重要兩大支撐電子和金融，在台股下跌時有望能發揮基金抗跌實力，大盤表現優異時，00878 也能抓住市場脈動，是可以長抱，晚上也睡得穩的投資標的。

自 2020 年 7 月成立以來，00878 陸續締造多項台灣 ETF 史上的新紀錄，00878 目前在受益人數、定期定額戶數都位居全台 ETF 第一，去年度更進一步調降保管費率。本月即將在 20 日除息，在 2 月 19 日前買進或持有，3 月 18 日便可領到收益分配。

張雍川補充說道，很多人常常問他 ETF 投資建議，「我都會跟他說，先買 00878 和 00922。」前者是高股息、而後者國泰台灣領袖 50(00922-TW) 則是市值型標的，大部分投資人都沒空研究，其實透過成分股透明的 ETF 買賣很方便，記得設定每月的定時定額，放長線等大魚，就是最好的投資方式。