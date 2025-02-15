DeepSeek送上蛇年大紅包 這3檔陸股ETF近一月狂漲近20%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-15 11:00

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儘管美國對中國進口產品加徵 10% 關稅，但中國 AI 低價模型 DeepSeek 橫空出世，為陸股行情帶來蛇年大紅包，觀察近一個月來海外股票 ETF 漲幅，根據 CMoney 統計，前三強均為連結陸股的 ETF，分別為中信中國 50(00752-TW)、富邦恒生國企 (00700-TW)、台新 MSCI 中國 (00703-TW)，最高績效將近 20%。

觀察海外股票 ETF 近一月績效排行榜，第四名為 2024 績效王第一金太空衛星 (00910-TW)，第五名是低調黑馬國泰網路資安 (00875-TW)，第六名則是元大歐洲 50(00660-TW)，前六強漲幅介於 10-20%。

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近月績效前十強的海外 ETF 主要可區分為三大類型，分別是中國、衛星航太、歐洲，仔細觀察這些強勢 ETF，不僅短期漲幅強勁，長期表現也讓人驚豔。

以近一年的漲幅來看，00910 上漲超過 100% 達 101.6%，富邦恒生國企 (00700-TW) 飆漲 69.8%，中信中國 50(00752-TW) 漲幅 58.3%，台新 MSCI 中國 (00703-TW) 漲幅 52.5%，表現都相當突出。

陸股的好表現主要來自去年中國的利多政策，與今年 AI 低價模型 DeepSeek 問世帶動的兩波強力攻勢，衛星與航太題材主要在川普上任後大力宣示支持與發展太空產業及登陸火星任務等，而歐洲則受惠持續寬鬆與經濟復甦、消費力道上揚，與美國貿易制裁相對邊緣等利多帶動。

陸股春節後開紅盤，在 DeepSeek 爆紅之下，概念股表現強勢，PGIM 保德信中國品牌基金經理人林哲宇指出，DeepSeek 問世後，市場認為中美科技差距收斂，是當前 A 股或港股科技產業估值修復的最大動能之一，然而短期外部中美貿易競爭，內部經濟數據仍顯疲態，預估波動將有所加劇，需要觀察的是後續中國政策應對和效果評估。

展望後市，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，某些觀點認為 DeepSeek 進展可能成為 AI 的一個轉折點，但我們認為這更像是 AI 創新之旅中的一步，而非改變遊戲規則的事件，AI 行業正在迅速發展，仍需要更多投資和創新來推動通用人工智慧的進程；隨著 AI 模型變得更智慧、更高效，應該會加速並推動更多新型 AI 應用程式的使用。

展望後市，安聯投信認為，AI 可以替各行各業帶來重大突破，從先進科技到國防，從醫療保健到金融，無所不包，任何主要國家或領先公司都不太可能因這一消息就決定不對未來進行投資，AI 周期仍在早期階段，依然看好長期龐大成長潛力。

第一金投信指出，川普上任後，大加宣示太空產業發展，也帶動相關產業的設備投資、火箭衛星發射，及購併投資消息頻傳，美國太空科技公司紅線 (Redwire)，提供太空關鍵設備，讓太空航、衛星其他設備系統順利運作，為太空與國防科技的關鍵廠，企業獲利成長動能仍受期待。