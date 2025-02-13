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高股息ETF老大哥0056強勢填息 僅花13個交易日

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-13 15:34

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高股息ETF老大哥0056強勢填息 僅花13個交易日。(圖:shutterstock)

高股息 ETF 老大哥元大高股息 (0056-TW) 首季配出 1.07 元，年化配息率逾 11% 傲視群雄，除了力抗降息風，更於今 (13) 日強勢完成填息，僅花費 13 個交易日。0056 目前規模來到 3930 億元，受益人數為 131.69 萬人。

高股息 ETF 降息風自 2024 年第三季以來干擾市場，以月配高股息為首，頻頻出現配息對折戲碼，近期連季配始祖 00878 也擋不住，本季配出 0.5 元，較上季略減 0.05 元，換算年化配息率約 9%。


老大哥 0056 穩定配出 1.07 元，宛如在市場降息風之際的領息定心丸，資金大幅流入熱潮延續至今，今年以來至 2/11，0056 淨申購金額高達 356 億元，佔整體台股 ETF 申購金額比重達 44%，是高股息申購第一。同時自去年開始皆無淨贖回交易日，足見市場投資人對於 0056 的青睞與信心。

法人分析，2024 年 0056 配息紀錄表現亮眼，全年配息金額刷新歷史新高，再加上連續穩定配息已將推進第 15 年，也是首檔達成存股 0 成本的高股息 ETF。

目前 0056 帳上包含股息的可分配收益為 4.63 元，資本利得 6.3 元，未來第 2、3 季除息旺季來臨，企業配息將再挹注 0056 配息能力。

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ETF高股息0056

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