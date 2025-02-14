外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大跌1.07%，報11.1489元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 04:40
截至台北時間14日04:40，美元/挪威克朗下跌0.12點跌幅達1.07%，暫報11.1489點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.68%
- 近 1 週：+0.50%
- 近 3 月：+1.95%
- 近 6 月：+4.42%
- 今年以來：-0.71%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.78，本日下跌0.69%
- 美元/加幣相關性0.70，本日下跌0.76%
- 美元/瑞典克朗相關性0.69，本日下跌1.31%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
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