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外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大跌1.07%，報11.1489元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 04:40


截至台北時間14日04:40，美元/挪威克朗下跌0.12點跌幅達1.07%，暫報11.1489點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.68%
  • 近 1 週：+0.50%
  • 近 3 月：+1.95%
  • 近 6 月：+4.42%
  • 今年以來：-0.71%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.78，本日下跌0.69%
  • 美元/加幣相關性0.70，本日下跌0.76%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.69，本日下跌1.31%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.79，本日下跌0.59%
  • 澳元/美元相關性-0.76，本日下跌0.54%
  • 歐元/美元相關性-0.72，本日下跌0.73%

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加幣/美元0.7043-0.01%
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歐元/美元1.0462-0.01%

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