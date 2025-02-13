僅3%公務員接受川普「優離」計畫 遠低於白宮目標

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-13 14:45

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美國法官週三 (12 日) 裁定，允許川普政府繼續推動精簡聯邦員工的「買斷計劃」，目前已有 7.5 萬名公務員接受，遠低於白宮預期目標，恐使川普政府實施更大規模裁員。

這項買斷方案，鼓勵聯邦員工自願離職，以提升政府效率及降低營運成本。接受者可繼續領取政府工資，直到 9 月 30 日本財政年度結束。

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據悉，目前接收「買斷」方案的員工人數約 7.5 萬人，佔 240 萬聯邦公務員的 3%，遠低於白宮發言人 Karoline Leavitt 先前透露的 5%-10% 目標。白宮先前估計若達到縮減人力的目標，估每年可節省約 1000 億美元。

川普政府多次警告公務員，這次「買斷」機會可能是最佳離職窗口，川普已要求聯邦機構為裁員做準備。他在 (11 日) 簽署的行政令中命令各部門負責人「立即著手準備啟動大規模裁員」，僅公共安全、移民執法和執法部門可獲豁免。

先前多個工會認為，該政策損害了公務員的尊嚴與公平，並提出訴訟。波士頓地方法官於 12 日取消了此前買斷計劃的禁令，並駁回了工會要求進一步救濟的請求。法官認為，工會在此政策中並無直接利害關係。