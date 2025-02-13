川普普丁通話 牛彈琴：美俄關係將進入蜜月期

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-13 16:12

‌



美國總統川普和俄羅斯總統普丁突然通電話了，信息量有點大。

川普事後說，這是一個「漫長而富有成效的」電話會議，結束烏克蘭戰爭的談判，將「立即開始」。

‌



算起來，2 月 12 日這通電話，也是川普上任以來，他和普丁第一通已公開通話。

具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周四（13 日）對此提出以下三點看法：

第一、談判即將開始。

這是好事。

儘管有一點人們很清楚，這不會是完全平等的談判，肯定有一方將吞下苦澀眼淚。

畢竟，現實很殘酷，戰場上得不到，就別指望談判桌上能得到。

對西方國家寄予厚望的烏克蘭，認為是為西方國家在抵禦俄羅斯的烏克蘭，無疑現在是最失望和失落的。事實上，美國拋棄了烏克蘭。

別忘了，在和普丁通話前，談到烏克蘭戰爭，川普還說：「他們可能會達成協議，也可能達不成協議。他們有朝一日可能會成為俄羅斯的一部分，或者也可能不會。」

什麼意思？

烏克蘭成為俄羅斯一部分，都是可能的。

第二、美俄關係將進入蜜月期。

從川普的措辭看，他對美俄關係持相當樂觀態度，甚至開始探討深入合作。

這是拜登執政時期，俄羅斯想都不敢想的事情。

所以，世界哪有板上釘釘的事情，任何事件都存在著重大變數。

從這通電話看，世界百年未有之大變局，美國正在加快調整對俄政策，俄羅斯也在調整對美態度。

真不排除，川普突然訪問莫斯科，與普丁親密會見，擁抱。

當然，按照當前美國和西方國家對俄的敵意，川普要扭轉乾坤，難度也不是一般的大，甚至不排除被政敵抓住把柄，搞出又一個「俄羅斯門」。

第三、必定撼動世界格局。

烏克蘭就不用說了，在風中凌亂。

歐洲也有點傻眼，衝在反抗俄羅斯最前線，出錢出槍有時還出人，回頭一看，老大哥卻與俄羅斯親密交往了。