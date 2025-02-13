外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.79%，報33.73元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 23:50
截至台北時間13日23:50，美元/泰銖下跌0.27點跌幅達0.79%，暫報33.73點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.76%
- 近 1 週：+1.40%
- 近 3 月：-2.27%
- 近 6 月：-3.19%
- 今年以來：-0.85%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.60，本日下跌0.44%
- 美元/離岸人民幣相關性0.58，本日下跌0.23%
- 美元/挪威克朗相關性0.58，本日下跌0.65%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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