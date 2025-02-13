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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.79%，報33.73元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 23:50


截至台北時間13日23:50，美元/泰銖下跌0.27點跌幅達0.79%，暫報33.73點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.76%
  • 近 1 週：+1.40%
  • 近 3 月：-2.27%
  • 近 6 月：-3.19%
  • 今年以來：-0.85%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.60，本日下跌0.44%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.58，本日下跌0.23%
  • 美元/挪威克朗相關性0.58，本日下跌0.65%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.51，本日下跌0.27%
  • 澳元/美元相關性-0.47，本日下跌0.26%
  • 英鎊/美元相關性-0.44，本日下跌0.61%

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美元/泰銖33.660.12%
人民幣/美元0.1371570.29%
紐元/美元0.56780.02%
澳元/美元0.6312-0.05%
英鎊/美元1.25590.03%

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