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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.51%，報1.3456元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 00:30


截至台北時間14日00:30，美元/新加坡幣下跌0.0069點跌幅達0.51%，暫報1.3456點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.38%
  • 近 1 週：+0.30%
  • 近 3 月：+1.08%
  • 近 6 月：+2.15%
  • 今年以來：-0.85%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.83，本日下跌0.29%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.81，本日下跌1.08%
  • 美元/挪威克朗相關性0.78，本日下跌0.81%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.87，本日下跌0.56%
  • 紐元/美元相關性-0.80，本日下跌0.28%
  • 英鎊/美元相關性-0.78，本日下跌0.76%

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美元/新加坡幣1.34310.01%
人民幣/美元0.1371570.29%
歐元/美元1.0462-0.01%
紐元/美元0.56790.04%
英鎊/美元1.25580.02%

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