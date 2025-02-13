search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大跌1.04%，報10.7691元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 23:50


截至台北時間13日23:50，美元/瑞典克朗下跌0.113點跌幅達1.04%，暫報10.7691點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.89%
  • 近 1 週：-0.16%
  • 近 3 月：-0.07%
  • 近 6 月：+3.56%
  • 今年以來：-1.61%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.81，本日下跌0.45%
  • 美元/挪威克朗相關性0.69，本日下跌0.65%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.69，本日下跌0.23%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.82，本日下跌0.49%
  • 紐元/美元相關性-0.75，本日下跌0.25%
  • 澳元/美元相關性-0.68，本日下跌0.26%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/瑞典克朗10.730.06%
人民幣/美元0.1371570.29%
歐元/美元1.0462-0.01%
紐元/美元0.56780.02%
澳元/美元0.6313-0.03%

延伸閱讀


Empty