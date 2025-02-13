外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大跌1.04%，報10.7691元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 23:50
截至台北時間13日23:50，美元/瑞典克朗下跌0.113點跌幅達1.04%，暫報10.7691點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.89%
- 近 1 週：-0.16%
- 近 3 月：-0.07%
- 近 6 月：+3.56%
- 今年以來：-1.61%
美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.81，本日下跌0.45%
- 美元/挪威克朗相關性0.69，本日下跌0.65%
- 美元/離岸人民幣相關性0.69，本日下跌0.23%
美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對
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