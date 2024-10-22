〈力積電法說〉已與印度塔塔電子簽約 估未來4年進帳超過200億元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-22 16:08

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力積電 (6770-TW) 今 (22) 日召開法說會，董事長黃崇仁表示，力積電在印度是與當地最大的電子代工業者塔塔電子合作，並已與其簽約，公司僅需提供技術移轉、協助建廠等，由塔塔電子對印度政府負責，預計四年將帶來新台幣超過 200 億元的營收。

黃崇仁指出，力積電在印度其實沿用跟日本一樣的 FAB IP 模式，印度政府也希望有自己的電子供應鏈，並由力積電挑選合作夥伴，公司也選定塔塔電子進行合作，協助對方建廠、培訓員工並技術移轉，並依合約訂定的進度，在未來四年分期收取服務、授權費。

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負責建構半導體事業的主管大多是來自美國英特爾等專業公司的印度海歸派，再加上印度政府的高額補貼政策，這項合作的協商進展十分順利，並已經完成簽約。

黃崇仁補充，印度建置晶圓廠預計花費 110 億美元，由印度政府提供 70 至 80 億美元，力積電則從中收取授權費用，預計四年可收取超過新台幣 200 億元，平均一年約 50 億元。