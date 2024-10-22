〈力積電法說〉與SBI合作破局 黃崇仁：關鍵在無法達到日本政府要求連帶保證

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-22 15:50

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力積電 (6770-TW) 今 (22) 日召開法說會，針對與日本 SBI 合作破局，董事長黃崇仁表示，日本政府要求 JSMC 申請補助時須以力積電、SBI 與 JSMC 作為共同申請人，並保證連續 JSMC 量產十年，但力積電並未持有任何 JSMC 股權，因此無法連帶保證，有違法疑慮，也強調力積電有考慮將收取到的 IP 費用回購 JSMC 股權，但截至目前為止尚未收到 SBI 的財務規劃書，因此無法投資。

黃崇仁說，在日本建廠成本預估高達新台幣 1,200-1,400 億元，是台灣 400 億元的三至四倍，坦言成本高到嚇死人，也遠超於先前想像，且新廠產能僅有 2 萬片，無法面對來自中國晶圓廠的競爭，獲利將是大問題，針對與 SBI 合作無法持續進行也感到很惋惜。

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財務長邵章榮說明，去年上半年跟 SBI 首次接觸，並在去年 6 月首度簽署不具法律效力的 MOU，藉此探索在日本成立晶圓廠的機會，後續也協助 SBI 選址，最終選定宮城縣仙台市，當中雙方並沒有簽署任何文件。

不過，SBI 為申請日本政府補助，建議以力積電作為申請對象，補助對象則為 SBI 控制的 JSMC，而力積電並未持有任何股權，卻須連帶擔保該廠的十年量產經驗，為求慎重，公司也在今年 2、6、8 月三度到東京經濟產業省面見主管官員確認補貼政策及責任歸屬。

日本官員當面說明，金融背景的 SBI 沒有半導體營運經驗，必須由力積電保證日本新廠連續十年量產，力積電也明確告知經濟產業省官員，公司在台灣股票上市，擔保可能只有少數或沒有股權的新廠連續十年量產，致使該公司有違反台灣證交法的風險。

因此在釐清日本的補貼政策與政府立場後，力積電董事會在今年 8 月 13 日正式決議不繼續評估日本建廠合作案，並於當天晚上轉告 SBI 北尾董事長，後續並正式去函說明。後續也在 8 月 27 日、10 月 7 日力積電主管也分別前往經濟產業省、宮城縣政府，當面向對方說明董事會的決議過程。